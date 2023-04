Sinopsis Drama Korea Terbaru Whirlwind Dibintangi Kim Hee Ae

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Whirlwind yang merupakan drakor terbaru Kim Hee Ae.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Whirlwind, pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Whirlwind juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di dalamnya.

Drakor Whirlwind akan menjadi drakor politik kedua yang dibintangi Kim Hee Ae.

Sebelumnya, pemain ikonik drama The World Of Married ini akan membintangi drama Queen Maker di tahun in.

Whirlwind rencananya akan mulai syuting pada akhir 2023 mendatang.

Drama yang juga dibintangi Sol Kyung Gu ini merupakan drakor besutan kanal Netflix.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Whirlwind?

Park Dong Ho (Sol Kyung Gu) adalah perdana menteri Korea Selatan.

Dia ingin menghukum presiden yang korup, yang berkolusi dengan perusahaan milik keluarga yang kuat yang disebut chaebol, dan mengubah dunia politik.

Jung Soo Jin (Kim Hee Ae) adalah wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi.

Dia menghadapi Park Dong Ho dan perselisihan politik yang sengit pun terjadi.

