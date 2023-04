13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Bo Gum, Pemain Drakor You Have Done Well

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru Park Bo Gum yang bisa dinikmati pencinta drakor romantis.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Park Bo Gum memiliki cerita yang seru dari drakornya yang romantis.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Bo Gum banyak ditaburi oleh deretan artis drakor ternama.

Terbaru, Park Bo Gum dilaporkan akan membintangi drakor You Have Done Well.

Dalam serial tersebut, dia bermain sebagai Gwan Shik versi remaja.

Pada drakor You Have Done Well, Park Bo Gum akan beradu akting dengan penyanyi IU yang juga memerankan versi muda dari Ae Soon.

Drakor ini diketahui bercerita tentang calon penyair pemberontak Ae Soon dan pria pendiam Gwan Shik.

Lantaran masih produksi, tanggal perilisannya belum diumumkan. Namun rencananya, drama You Have Done Well bakal tayang di Netflix.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Park Bo Gum lainnya.

1. Record of Youth (2020).

2. Itaewon Class (2020).

3. Encounter (2018).

4. Secret Crushes: Special Edition (2017).

5. Love in the Moonlight (2016).