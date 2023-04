Polres Way Kanan Polda Lampung Limpahkan Kasus Curat PT. AKG ke Kejari Blambangan Umpu

Satreskrim Polres Way Kanan Polda Lampung merampungkan penyidikan kasus tindak pidana Curat di PT. AKG Bahuga Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Lampung, dengan melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II ke Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Selasa (4/4/2023) Siang.

Yakni dengan melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II (dua) ke Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Way Kanan, Lampung pada Selasa (4/4/2023) siang.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra membenarkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 pukul 11:00 WIB kemarin telah melimpahkan tersangka dan Barang Bukti (Tahap Dua) kasus Pencurian dengan pemberatan.

"Telah dinyatakan lengkap ( P21 ) oleh Kejaksaan Negeri Way Kanan” ujar Andre.

Pelimpahan tahap II ini terdiri dari dua tersangka yakni Muhammad Rio Adi Saputra (19) dan tersangka Hamsah Kurnadi alias Atek (28) keduanya warga Kecamatan Bahuga, Way Kanan.

Serta barang bukti berupa 10 buah tandan sawit, uang tunai 7.910.200 ( hasil penjualan sawit yang di sisihkan), satu buah tojok kelapa sawit dan satu unit mobil merek suzuki type pick up warna hitam NO.POL : B 9460 JAB.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan Muhammad Rio Adi Saputra dan Hamsah Kurnadi alias Atek sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) di PT. AKG Bahuga.

Atas perbuatan yang bersangkutan dapat dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. (*/tribunlampung.co.id)