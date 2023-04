Singgung Pernikahan, Millen Cyrus Bertemu dengan Keluarga Kekasih Banjir Komentar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini, Millen Cyrus singguh rencana menikah banjir komentar netizen.

Pad postingan terbaru Millen memperlihatkan postingannya di salah satu restoran di Melbourne, Australia dengan keluarga Lionel.

Millen Cyrus sudah mantap menikah dengan pacar barunya bernama Lionel Lee setelah bertemu dengan keluarganya.

Sebelumnya, sosok pacar Millen Cyrus diketahui berwajah oriental.

Kini, Millen Cyrus sudah bertemu dengan keluarga besar pacarnya.

Di postingan itu, ponakan Ashanty ini menyinggung soal pertemuan keluarga yang mengarahkan kepada pernikahan.

"Welcome to the Lionel's family, sangat bersyukur bertemu keluarganya Lionel dan sudah dikenalkan secara langsung."

"Maupun moment gak pernah aku rasain tapi rasa nervous ku terbayarkan karena sangat welcome dan keluarganya sweet and respecting, pertemuan keluarga menuju hari H," tulis Millen Cyrus dikutip pada Senin (03/04/2023).

Lantas, postingan tersebut dibanjiri komentar dari netizen.

Juga tak sedikit yang menghujat gaya berpakaian Millen saat bertemu calon mertuanya.

"Bajunya mbok yang sopan napa, ketemu camer, tertutup lebih elegan loh," ucap netizen.

"Jadi nanti yang ijab kabul siapa?," cuit netizen.

"Harusnya pake baju yang tertutup dulu," ujar netizen.

"Congrats Millen," jelas netizen.

Walau diketahui belum lama dalam menjalin hubungan, Millen sepertinya sudah memantapkan hati dengan sang kekasih.

