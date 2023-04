10 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Drakor Delivery Man Ratingnya Lesu Akhir Penayangan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Perolehan rating drama Korea terbaru April 2023, rating drakor Delivery Man memperlihatkan adanya perubahan.

Pada klasemen minggu ini, rating drama Korea terbaru Delivery Man tamat dengan lesu.

Pasalnya pada episode final, drakor yang dibintangi Kim Min Seok ini hanya mendapatkan skor 1,2 persen.

Walaupun begitu, rating tersebut meningkat dari episode sebelumnya yang meraih peringkat rata-rata sekitar 0,9 persen.

Pada episode 10, rating Delivery Man mendapatkan 1,3 persen dan episode 9 hanya meraih skor 0,9 persen.

Di episode 8, rating Delivery Man kembali anjlok di bawah 1 persen yakni 0,8 persen.

Setelah sebelumnya sempt di atas 1 persen di episode 7 yakni 1,1 persen.

Delivery Man menceritakan seorang pria Seo Yeong Min yang punya kemampuan melihat hantu. Kemampuannya itu digunakan untuk sopir taksi yang membantu hantu.

Selain drakor Delivery Man, ketahui juga rating drama Korea terbaru April 2023 lainnya.

1. The Real Has Come (2023)

Perolehan rating The Real Has Come episode 4 mengalami peningkatan di angka 19,5 persen.

Rating drakor terbaru The Real Has Come menurun di episode 3 dengan mencetak 18,1 persen.

Di penayangan episode 2, The Real Has Come mencetak rekor baru dengan perolehan rating 20,8 persen.

Drakor terbaru The Real Has Come tayang perdana dengan mencetak rating fantastis 17,7 persen.