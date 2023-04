Kabur Ke Nusa Tenggara Barat, Pelaku Curat di PT AKG Dibekuk Polres Way Kanan Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Polres Way Kanan, Polda Lampung, berhasil mengamankan pelaku curat di Blok 14C areal PT AKG (Adhi Karya Gemilang) Bahuga, Kampung Bumi Agung Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan.

Tersangka inisial BH (34) yang dibekuk jajaran Polda Lampung berdomisili di Kampung Bumi Agung, Bahuga, Way Kanan.

"Pelaku kami tangkap di Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini sekira pukul 02.30 WITA," ungkap Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra, Jumat (7/4/2023).

Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan gabungan dengan Subdit Jatanras Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan Informasi bahwa tersangka sedang berada di Kelurahan Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB.

Atas informasi tersebut, petugas gabungan melakukan penyelidikan dengan bergerak menuju ke lokasi.

Baca juga: Polres Lampung Timur Polda Lampung Informasikan Penerimaan Anggota Polri

Baca juga: Tertangkap Basah Transaksi Sabu di Rumah, AM Dicokok Jajaran Polda Lampung

"Hasilnya benar pelaku yang dicurigai berada di sana dan langsung dibekuk tanpa melakukan perlawanan," bebernya.

Selanjutnya petugas membawa tersangka ke Mapolres Way Kanan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatanya tersangka dapat dikenai Pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Mengenai kejadian curat terjadi pada akhir Januari lalu atau tepatnya Minggu, 29 Januari 2023 lalu sekira pukul 22.30 WIB.

"Pelapor atas nama Heri saat itu mendapat keterangan via telpon bahwa di kebun sawit PT .AKG Bahuga, blok 14c Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan ada pencurian kelapa sawit," urainya.

Setelah itu, saat mobil Suzuki pikup warna hitam hendak memuat buah sawit tersebut langsung diberhentikan oleh 2 orang anggota Direktorat Samapta Polda Lampung yang melaksanakan pengamanan di PT AKG dengan melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak dua kali.

Namun mobil tetap dikemudikan dengan kencang ke arah anggota dan hendak menabrak anggota Direktorat Samapta Polda Lampung.

Kemudian anggota melakukan tindakan dengan menembak ke arah mobil karena sudah mengancam keselamatan anggota yang bersangkutan dan tembakan mengenai pelaku AN alias AAN.

Sedangkan kawan pelaku yang berinisial BH melarikan diri ke arah perkebunan sawit lalu anggota Direktorat Samapta Polda Lampung mundur ke camp PT AKG dikarenakan massa telah berdatangan ke areal kebun sawit.

Atas kejadian tersebut PT AKG Bahuga mengalami kerugian sebesar Rp 8 juta rupiah. Selanjutnya pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk di tindaklanjut.

(Tribunlampung.co.id)