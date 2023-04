Polres Way Kanan Polda Lampung Limpahkan Tahap II Kasus Pembakaran di PT AKG ke Kejari

Pelimpahan berkas tahap II ke Kejari Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Penyidik Unit 1 (Resum) Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung merampungkan penyidikan kasus pembakaran atau pengerusakan dengan tenaga bersama di muka umum yang terjadi di Camp PT Adhikarya Gemilang (AKG) Bahuga, Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Way Kanan Lampung.

Jajaran Polda Lampung itu telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II (dua) ke Kejaksaan Negeri Way Kanan, Rabu (5/4/2023) siang.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra membenarkan pelimpahan tahap II tersebut.

"Pelimpahan tahap II ini terdiri dari tiga tersangka dan barang bukti tersangka Joni Iskandar (35) dan Muhammad Ajim (28), keduanya merupakan warga Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga," terang AKP Andre, Jumat (7/4/2023).

Lalu tersangka lainnya yakni Sairul Asmara alias Irul (35) warga Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga.

Berikut barang bukti berupa 1 traktor yang hangus terbakar, 2 keping pecahan kaca jendela dan 1 unit truk yang hangus terbakar.

"Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka," kata Andre.

Atas perbuatannya yang bersangkutan dapat dikenai Pasal 170 Ayat 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Dan Pasal 187 ayat 1 KUHP dengan ancaman paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.

(Tribunlampung.co.id)