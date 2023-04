10 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Drakor Divorce Attorney Shin Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Perolehan rating drama Korea terbaru April 2023 termasuk drakor Divorce Attorney Shin yang meningkat.

Pada klasemen minggu ini, rating drama Korea terbaru Divorce Attorny Shin meningkat di episode 10 dengan mencetak 6,9 persen.

Sementara pada episode 9 drakor Divorce Attorney Shin, ratingnya menurun mencetak 6 persen.

Sementara drakor Delivery Man tamat dengan lesu.

Pasalnya pada episode final, drakor yang dibintangi Kim Min Seok ini hanya mendapatkan skor 1,2 persen.

Berikut 10 rating drakor terbaru.

1. The Real Has Come (2023)

Perolehan rating The Real Has Come episode 4 mengalami peningkatan di angka 19,5 persen.

Rating drakor terbaru The Real Has Come menurun di episode 3 dengan mencetak 18,1 persen.

Di penayangan episode 2, The Real Has Come mencetak rekor baru dengan perolehan rating 20,8 persen.

Drakor terbaru The Real Has Come tayang perdana dengan mencetak rating fantastis 17,7 persen.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.

2. Taxi Driver 2 (2023)

Rating Taxi Driver 2 melonjak naik di episode 12 dengan meraih 18,3 persen.