5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Choi Yoojung Weki Meki, Ada Drakor Sound Candy

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Yoojung Weki Meki.

Melalui deretan rekomendasi drama Korea te rbaru Choi Yoojung Weki Meki, penggemar bisa melihat sepak terjangnya selama melebarkan sayap di industri seni peran.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Yoojung Weki Meki memiliki cerita yang menarik utnuk diikuti.

Terbaru, Choi Yoojung akan membintangi drakor ASMR terbaru yang berjudul Sound Candy: Your Sound That Fills Me.

Sour Candy merupakan drama fantasi romantis yang bercerita tentang beberapa pria dan wanita yang berkumpul di sebuah wisma di Jeju.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Sang Yeob, Dilirik Main di Drakor Genie Earth

Di sana, mereka memulihkan cinta dan persahabatan mereka lewat misteri Sound Candy.

Dalam drakor tersebut, Choi Yoojung Weki Meki akan berperan sebagai Go Chae Rin.

Go adalah seorang pemilik tempat penginapan. Setelah didiagnosis kelelahan yang berakibat pada sensitivitas terhadap kebisingan, dia memutuskan untuk kembali ke Jeju untuk beristirahat.

Bukannya beristirahat, Go yang dikenal workaholic itu justru membantu neneknya untuk mengelola wisma milik mereka.

Dia kemudian mendapatkan hadiah berupa botol kaca misterius yang berisikan permen penuh dengan suara dari sang nenek.

Tanpa disangka, hadiah tersebut membantunya mengobati lukanya.

Dalam drakor Sound Candy, Choi Yoojung Weki Meki akan beradu akting dengan sejumlah artis ternama. Di antaranya, Kim Jonghyeon , Lee Han Jun n.SSign, dan Baek Seo Hoo.

Sayangnya drakor yang disutradarai oleh Kang Hee Ju itu masih belum mengumumkan tanggal perilisannya.

Namun rencananya, drama Sound Candy bakal tayang pada 2023.