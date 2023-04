6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Baek Seo Hoo, Pemain Drakor Sound Candy

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Baek Seo Hoo.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Baek Seo Hoo memiliki cerita yang menarik.

Selain itu, genre yang diusung dalam rekomendasi drama Korea terbaru Baek Seo Hoo juga beragam.

Terbaru, Baek Seo Hoo dilaporkan akan bermain di drakor Sound Candy: Your Sound That Fills Me.

Sound Candy merupakan drama fantasi romantis yang bercerita tentang beberapa pria dan wanita yang berkumpul di sebuah wisma di Jeju.

Di sana, mereka memulihkan cinta dan persahabatan mereka lewat misteri Sound Candy.

Dalam serial tersebut Baek Seo Hoo bermain sebagai Boo Hyun Jun.

B0o digambarkan sebagai teman tetangga Go Chae Rin yang pada dasarnya adalah seorang selebriti di Jeju karena menjadi pengusaha muda dan sukses.

Selain itu, dia juga diceritakan sebagai pria sederhana dengan pengabdian yang tak tergoyahkan pada Go Chae Rin.

Dalam drakor Sound Candy, Bae Seo Hoo akan beradu akting dengan Choi Yoojung Weki Meki, Lee Han Jun, Kim Jonghyeon, dan masih banyak lagi.

Rencananya, serial romantis ini akan tayang pada 2023. Tetapi, belum ada informasi lebih lanjut mengenai penayangan perdananya.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Baek Seo Hoo berikut ini.

