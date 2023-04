Jalin Kedekatan dengan Warga, Polsek Way Tuba Polda Lampung Bagikan Takjil Ramadan

Tribunlampung.co.id - Polsek Way Tuba Polres Way Kanan manfaatkan momen Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah dengan membagikan takjil berbuka puasa kepada pengguna jalan, baik kepada sopir mobil maupun pengendara sepeda motor.

Kegiatan bakti sosial (baksos) membagikan takjil dilakukan di depan Mako Polsek Way Tuba di Jalan Lintas Sumatera Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Jumat (08/04/2023) menjelang buka puasa.

"Kegiatan Ramadan berbagi diberikan sebagai wujud kepedulian keluarga besar Polsek Way Tuba kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa," ujar Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Yudhianto.

Kapolsek menuturkan, pembagian takjil gratis untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat dan membantu masyarakat mendapatkan makanan dan minuman untuk berbuka puasa, terlebih para pengguna jalan, yang saat waktu berbuka masih dalam perjalanan.

Kata Yudhianto, pembagian takjil gratis juga merupakan sarana silaturahmi Polsek Way Tuba dengan masyarakat. Diharapkan Kapolsek, dengan baksos ini hubungan kedekatan selama ini akan terus terjalin.

"Tak hanya itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang istimewa, setiap amal yang dikerjakan akan dibalas dengan yang lebih baik lagi," Imbuh Yudhianto.

Dalam pembagian takjil, kata Kapolsek, pihaknya juga menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk menjaga keselamatan dengan tertib berlalulintas.

"Sambil membagikan takjil, kami juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar menjaga keselamatan karena keluarga menunggu di rumah," tandasnya.