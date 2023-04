Polsek Bumi Agung Way Kanan Polda Lampung Pam Jumat Agung di Gereja ST. Antonius Padua

Polsek Bumi Agung Polres Way Kanan Polda Lampung memberikan pengamanan (PAM) kegiatan ibadah Pekan Suci 2023 atau Jumat Agung di Gereja Katolik ST. Antonius Padua Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Sabtu (08/04/2023)

Kegiatan ibadah Jumat Agung ini dipimpin oleh Pendeta Rm. Andreas Nugroho Astomo SCJ dengan mengangkat tema "Ia Mendahului Kamu Ke Gelilea: Jangan Takut"

Sebanyak 400 jemaat yang datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil tersebut mendapat pengamanan oleh lima personel Polsek Bumi Agung dan TNI Koramil 04-BHG/0427/Way Kanan .

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Bumi Agung Ipda Untung Pribadi mengatakan pengamanan yang dilaksanakan ini bukan hanya karena tugas semata.

Namun pengamanan juga merupakan bagian dari wujud toleransi dalam beragama, sehingga pihaknya berusaha memastikan agar umat Kristiani dapat menjalankan perayaannya dengan rasa aman dan nyaman.

Lanjut Untung, pengamanan ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para umat Kristiani yang tengah melakukan ibadah pada Jumat Agung disetiap Gereja yang ada di wilayah hukum Polres Way Kanan.

"Ini juga sebagai bentuk pelayanan Polri yang selalu hadir di tengah rutinitas ataupun aktivitas masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan lancar, situasi Kondusif serta pelaksanaan kegiatan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. (*)

