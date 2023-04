Sinopsis Drama Korea Terbaru Vigilante, Drakor Thriller Nam Joo Hyuk

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi Nam Joo Hyuk, berikut sinopsis drama Korea terbaru Vigilante.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Vigilante, penggemar bisa mendapatkan gambaran besar mengenai plot ceritanya.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Vigilante juga bisa mengungkapkan deretan pemain yang terlibat di dalam proyek drakor tersebut.

Serial thriller ini diketahui disutradarai oleh Choi Jeong Yeol, yang sukses menyutradarai film Start Up dan One Way Trip.

Sementara untuk pemainnya ada Nam Joo Hyuk, Lee Joon Hyuk, Kim So Jin, Yoo Ji Tae, dan lainnya.

Rencananya, drama ini akan tayang pada paruh kedua 2023 di aplikasi berbayar Disney+ Hotstar.

Lalu seperti apa sinopsis Vigilante?

Diadaptasi berdasarkan webtoon terkenal berjudul sama karya CRG dan Kim Kyusam, Vigilante mengangkat kisah pemuda bernama Kim Ji Yong (Nam Joo-hyuk) yang ingin membalas dendam dan memperjuangkan keadilan.

Ketika Kim Ji Yong masih kecil, ibunya dipukuli sampai mati oleh preman tanpa alasan di jalan.

Tetapi preman itu hanya menerima hukuman 3,5 tahun penjara.

Kim Ji Yong yang sekarang sudah dewasa melihat bahwa pembunuh ibunya tidak berubah sama sekali.

Tak terima, dia kemudian memukuli preman tersebut dengan brutal.

Sejak itu, Kim Ji Yong mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda.

Selama hari kerja, dia adalah mahasiswa teladan yang pandai bela diri di universitas kepolisian.