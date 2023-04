13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Joo Bin, Terbaru Drakor Queen of Tears

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Bin yang bisa ditonton penyuka drakor.

Lewat daftar rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Bin, penggemar bisa mengetahui sepak terjangnya selama berkarier sebagai seorang aktris.

Satu di antara rekomendasi drama Korea yang dibintangi Lee Joo Bin adalah Queen of Tears.

Serial ini bercerita tentang kisah cinta dari sepasang suami istri yang berusaha bertahan menghadapi berbagai krisis.

Drama tersebut disutradarai oleh Kim Hee Won, yang sukses dengan drakor Vincenzo dan Jang Young Woo.

Sementara naskahnya digarap oleh Park Ji Eun yang menulis naskah Crash Landing on Youn dan My Love from the Star.

Dalam drakor Queen of Tears, Lee Joo Bin berperan sebagai istri dari Hong So Cheol (Kwak Dong Yeon).

Selain Kwak Dong Yeon, Lee juga akan beradu akting dengan sejumlah artis lain, seperti Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won.

Adapun serial bergenre romantis ini akan tayang setiap Sabtu dan Minggu di tvN pada Desember 2023 mendatang.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Bin.

1. Love to Hate You (2023)

2. Money Heist: Korea – Joint Economic Area Part 2 (2022)

3. Love in Contract (2022)

4. Salon De Nabi (2022)