Nagita Slavina Akui Paling Anti Terima Pujian: Sering Dibohongin Orang 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb, Nagita Slavina ternyata takut menerima pujian.

Secara gamblang Nagita Slavina mengatakan tak suka dipuji karena trauma masa lalunya yang pernah dibohongi.

Hal ini menyebabkan Nagita Slavina tak pernah percaya jika dipuji oleh orang terutama yang baru dikenalnya.

"Takut aja gitu kalau dipuji-puji."

"Karena gue percaya atau enggak, gue tuh kalau dipuji nggak pernah percaya," kata Nagita, seperti dikutip dari Grid.id dari YouTube Tasya Farasya, Senin (10/4/2023).

"Kenapa bisa kayak gitu?" tanya Tasya Farasya.

"Apa gue sering dibohongi orang," jawab Nagita Slavina.

Nagita pun terbiasa untuk diam saat ia mengagumi seseorang.

Baginya, pujian yang dilontaran secara berlebihan kemungkinan besar adalah palsu.

"Kalau gue misalnya kagum sama seseorang itu gue keep it to myself gitu. Pasti gue kayak ih cantik ya, ih ganteng gitu. Biasanya gitu."

"Jadi menurut gue, kalau orang yang terlalu memuji, 'kayaknya enggak bener deh' gitu. Kayaknya nggak segitunya juga."

"Mungkin bener, tapi kayaknya berlebihan deh kalau sampai ngomong ke gue gitu," pungkas wanita yang kerap disapa Gigi itu.

Nagita Slavina baru-baru ini mengatakan bahwa dirinya kerap merasa kasihan pada Raffi Ahmad.