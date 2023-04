Wujud Peduli Masyarakat, Polsek Baradatu Polda Lampung Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Baradatu

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Baradatu, Polres Way Kanan, melaksanakan kegiatan sambang sekaligus menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako terhadap masyarakat yang membutuhkan di sekitar Baradatu, Way Kanan. Selasa(11/4/2023).

Kegiatan yang dilakukan jajaran Polda Lampung ini bertemakan pemberian bantuan kemanusiaan untuk negeri.

"Bantuan yang disalurkan adalah paket sembako berupa beras, minyak goreng dan mie instan," kata Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra.

Dia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk empati dan kepedulian polri guna membantu masyarakat yang terdampak kenaikan dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok.

"Wujud dari kehadiran Polri yang akan terus ada di tengah masyarakat," ujarnya.

"Alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kami masih bisa berbagi antar sesama," sambung dia.

Meskipun bantuan sosial yang diberikan ini tidak seberapa, dia berharap setidaknya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan tersebut dia berharap dapat menumbuhkanΒ kebersamaan polri dengan masyarakat .

Termasuk untuk bersama-sama menjaga Harkamtibmas yang aman dan kondusif khususnya di wilayah hukum Polsek Baradatu selama bulan suci Ramadan ini.

Bantuan sembako diantaranya disalurkan untuk Tri Ayati (34) dan Kamisan (68), warga Kampung Setia Negara, Nuning (73) warga Kampung Bakti Negara, Brahim (51) dan Johan (43) warga Kampung Banjar Negara.

Tri Ayati salah satu warga yang menerima bantuan mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan.

"Semoga bapak polisi diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas serta semakin dicintai masyarakat, sekali lagi terimakasih banyak pak polis," ujarnya.

