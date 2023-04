11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon Park, Pemeran Drakor Beneficial Fraud

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktor Yoon Park, pemeran drakor Beneficial Fraud.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Yoon Park memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Park punya cerita drakor yang menarik.

Drama Beneficial Fraud akan tayang pada 29 Mei 2023 mendatang.

Pada drama ini Yoon Park akan memerankan tokoh Go Yo Han.

Drakor ini juga menghadirkan dua bintang utama yaitu Chun Woo Hee dan Kim Dong Wook.

Perlu diketahui, drama Beneficial Fraud merupakan drakor bergenre misteri.

Selain drakor di atas, berikut rekomendasi drama yang dibintangi Yoon Park.

1. Dr. Slump (2023).

2. Fanletter, Please (2022).

3. Gaus Electronics (2022).

4. Forecasting Love and Weather (2022).

5. You Are My Spring (2021).

6. Birthcare Center (2020).

