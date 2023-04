Bank Indonesia Perwakilan Lampung Targetkan Penukaran Uang Selama Ramadan Capai Rp 4 Triliun 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung menargetkan penukaran uang jelang Lebaran 1444 Hijriah mencapai Rp 4 triliun.

Deputi Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Tony Noor Tjahjono mengatakan, pihaknya menargetkan penukaran uang mencapai Rp 4 triliun sampai 18 April 2023 mendatang.

Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah dengan menggelar program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi).

"Kalau dari awal Ramadan, memang kami sudah memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan penukaran uang baru di seluruh bank di Lampung," kata Tony Noor Tjahjono.

Ia mengatakan, pihaknya dalam empat hari ke depan, akan menggelar penukaran uang baik drive thru ataupun walk thru.

Dan hingga saat ini, tim mencatat sudah ada Rp 2,6 triliun uang telah ditukarkan masyarakat.

BI Perwakilan Lampung sendiri menyediakan waktu penukaran uang baru mulai dari 13-14 April 2023 dan 17-18 April 2023.

"Kami mengharapkan pada akhir penarikan empat hari ke depan bisa mencapai transaksi Rp 4 triliun atau lebih dari tahun sebelumnya," ujar Tony.

Menurutnya, setiap harinya jumlah masyarakat yang bisa menukarkan uang baru sekitar 1.000 orang.

Untuk penukarannya ada di 10 bank serta di pelataran parkir kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung.

"Kami juga ada drive thru dan walk thru termasuk memakai motor. Termasuk dengan non tunai yakni di BRI dan BNI dengan menggunakan QRIS," kata Tony.

"Jadi setiap orang diberikan batas maksimal Rp 3,8 juta dengan pecahan dari Rp 20 Ribu dan seterusnya," kata Tony.

Ia mengatakan, masyarakat yang menukar uang baru tersebut sangatlah antusias.

"Kalau dulu hanya dua hari saja dibukanya penukaran uang tersebut, tetapi sekarang karena antusias banyak dan juga pertimbangan cuti bersama, kami berikan waktu empat hari," kata Tony.