Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jo Byeong Gyu, Pemain Drakor Paradise

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jo Byeong Gyu.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Jo Byeong Gyu, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Jo Byeong Gyu memiliki cerita yang menarik.

Terbaru, Jo Byeong Gyu dilaporkan akan menghibur penggemarnya lewat drakor action Paradise.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh HB Entertainment selaku agensinya.

Mereka menyebut bahwa sang artis akan segera menjalani syuting Paradise setelah selesai dengan produksi Uncanny Counter 2.

Diketahui Jo Byeong Gyu bakal memerankan tokoh Kang Jin Hyuk, seorang aktor terkenal yang terjebak dalam insiden terkait narkoba.

Akan tetapi, detail mengenai drakor Paradise itu masih belum diumumkan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Jo Byeong Gyu berikut ini.

1. The Uncanny Counter Season 2 (2023)

2. The Uncanny Counter Season (2020)

3. Hot Stove League (2019)

4. Arthdal Chronicles Part 3: The Prelude to All Legends (2019)

5. Arthdal Chronicles Part 2: The Sky Turning Inside Out, Rising Land (2019)