Sinopsis Drama Korea Terbaru Eun Jung And Sang Yeon, Kim Go Eun Diincar Jadi Pemain

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Eun Jung And Sang Yeon (2023), drakor yang akan dibintangi oleh Kim Go Eun.

Banyak penggemar yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Eun Jung And Sang Yeon untuk mengetahui gambaran drakor yang diangkat.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Eun Jung And Sang Yeon, akan menghadirkan Kim Go Eun sebagai pemeran utama drakornya.

Setelah membintangi drakor Little Women (2023), kini Kim Go Eun akan membintangi drakor Eun Jung And Sang Yeon.

Rencananya drama ini akan mulai syuting di paruh kedua tahun 2023.

Jika Kim Go Eun menyetujui membintangi drakor Eun Jung And Sang Yeon, ini akan menjadi drakor pertamanya di tahun ini.

Perlu diketahui drama bergenre romantis ini disutradarai oleh Jo Young Min.

Sementara naskah aslinya ditulis oleh Song Hye Jin.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea Eun Jung And Sang Yeon?

Drama ini akan menceritakan kisah seorang penulis drama bernama Ryu Eun Jung dan pembuat film bernama Cheon Sang Yeon.

Eun Jung dan Sang Yeon telah berteman baik sejak sekolah dasar tetapi persahabatan mereka berakhir karena sebuah insiden.

Setelah bertahun-tahun berlalu, keduanya bertemu kembali, kini sebagai orang dewasa.

Kim Go Eun dikabarkan ditawari peran Ryu Eun Jung.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Cho Young Min dari “Do You Like Brahms?” dan “The Interest of Love,” dan akan ditulis oleh Song Hye Jin dari “The Smile Has Left Your Eyes.”