Celine Evangelista Sibuk Urus Empat Anak, Stefan William Asyik Rayakan Ultah Pacar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Usai bercerai, Celine Evangelista kini tengah disibukkan mengurus keempat anaknya, Stefan William malah asyik rayakan ultah pacarnya.

Sebelumnya, Celine Evangelista akui Stefan William lepas tangan menafkahi anaknya.

Kabar terbaru Celine Evangelista yang jadi tulang punggung menafkahi anak, kini Stefan William malah sibuk rayakan ultah pacar bulenya di Singapura.

Baru-baru ini, Stefan diketahui mengunggah postingan bersama dengan kekasihnya bernama Ria Andrews.

Di unggahan itu, keduanya pun memang tampak mesra.

"Happy birthday to my burrito."

"Wish you all the best and always remember you have a good heart, ilysm," tulis Stefan William dikutip pada Kamis (14/04/2023).

Walau foto tersebut penuh kebahagiaan, tak begitu dengan pendapat netizen.

Tak sedikit yang menyinggungnya tak mengurus anaknya bersama Celine.

Ia pun disindir soal tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.

Memang sebelumnya diketahui Stefan tak bertemu dengan anak-anaknya sampai berbulan-bulan.

"Ini bapak enak banget gak riweh ngurusin anak, mana anak kecil-kecil lagi," tulis netizen.

"Kalo udah sama perempuan lupa anak," jelas netizen.

"Bapaknya bulan madu terus uy anaknya kasian tuh kurang kasih sayang," cuit netizen.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)