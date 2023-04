Polsek Pakuan Ratu Way Kanan Amankan Pencuri Sawit

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Petugas Tekab 308 Presisi Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan meringkus pelaku diduga mencuri tandan buah kelapa sawit di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (14/04/2023).

Tersangka berinisial IJ (21), berdomisili di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, melalui Kapolsek Pakuan Ratu Iptu Tosira menjelaskan, pada Selasa (04/4/2023) sekitar pukul 03.40 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian ringan di kebun milik korban Karsono di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan.

Mulanya korban melihat pelaku IJ sedang masuk ke kebun miliknya.

Saat itu korban melihat pelaku yang sedang mendodos sawit miliknya.

Pelaku diduga membawa sebanyak 13 tandan sawit segar hasil curian dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R yang dilengkapi obrok.

Namun saat pelaku sudah siap untuk pergi membawa sawit hasil curian, korban langsung memergoki pelaku.

Selanjutnya korban menghubungi anggota Polsek Pakuan Ratu dan melaporkan kejadian tersebut.

Tidak lama kemudian personel Polsek Pakuan Ratu datang dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan saat di kebun milik korban .

Oleh petugas pelaku dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pakuan Ratu guna dilakukan proses lebih lanjut. Jika terbukti bersalah yang bersangkutan dapat dikenai pasal 364 KUHP.

Sebelumnya, petugas Tekab 308 Polres Way Kanan Polda Lampung berhasil mengamankan diduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) di Blok 14c areal PT AKG (Adhi Karya Gemilang) Bahuga, Kampung Bumi Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, Jumat (7/4/2023).

Tersangka yang ditangkap petugas Tekab 308 Polres Way Kanan, Polda Lampung berinisial BH (34) berdomisili di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Kepala Polres Way Kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra menerangkan tersangka mencuri buah kelapa sawit di kebun sawit PT AKG Bahuga, blok 14c Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga.

Karena perbuatanya tersangka dikenai pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )