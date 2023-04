Sidak Jelang Lebaran, Tim TPID Mesuji Lampung Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Aman

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Mesuji telah melaksanakan kegiatan sidak pasar jelang Hari Raya Idul Fitri 1444H.

Hasilnya, beberapa harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Mesuji terbilang aman.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Mesuji, Eka Apriyanto, Sabtu (15/4/2023).

"Contohnya sidak yang kami lakukan di Pasar Bujung Buring dilihat dari harga dan pasukannya masih aman," katanya.

Misalnya untuk harga dan pasokan komoditi yang aman ada bawang merah yang mencapai Rp 28 ribu- Rp 35 ribu per kilogram.

Kemudian cabai merah harganya mencapai Rp 25 ribu per kilogram.

Cabai rawit hijau Ro 30 ribu per kilogram, telur ayam Ro 51-54 ribu per karpetnya dan daging ayam Rp 30 ribu per kilogram.

Dikatakan Eka jika sidak harga kebutuhan bahan pokok yang telah dilakukannya.

Sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di Kabupaten Mesuji menjelang lebaran.

"Beberapa harga masih aman dan sidak yang telah kami lakukan juga sebagai langkah preventif Pemkab Memuji,"

"Untuk menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Ya mudah-mudahan aman sampai Hari Raya Idul Fitri," sambungnya.

Selain itu, ungkap Eka, kegiatan sidak ini juga dalam rangka menghimpun keluhan para pedagang maupun masyarakat jelang hari Raya Idul Fitri.

Terpisah, pedagang daging di Desa Brabasan Kurni mengatakan bahwa harga daging saat ini mencapai Rp 150 ribu per kilogramnya.

"Harga Rp 150 ribu itu untuk daging sapi murni tanpa koyor," ungkapnya.