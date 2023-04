Stefan William Bahagia Rayakan Ultah Pacar, Celine Evangelista Kerja Keras Nafkahi Anak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini, Stefan William tengah menjadi sorotan di momen bahagianya saat merayakan ulang tahun ( ultah ) pacar.

Bahkan Stefan William dituding netizen lupa dengan anak-anaknya yang saat ini bersama mantaan istrinya, yaitu Celine Evangelista.

Sementara Celine Efangelista sebagai orangtua tunggal kerja keras demi menafkahi anak, termasuk anak hasil pernikahan dengan Stefan William.

Justru Stefan William kini tengah bahagia merayakan ultah pacarnya Ria Andrews saat Celine Evangelista sibuk urus anak-anaknya.

Alhasil momen Stefan William tengah asyik merayakan ultah pacar di kala Celine Evangelista kerja keras mengurus anaknya pun tuai sorotan.

Sebab Stefan William dituding sebagai sosok ayah yang lupa dengan anak-anaknya sesudah cerai dari Celine Evangelista.

Usai bercerai, Celine Evangelista kini tengah kerja keras mengurus keempat anaknya, Stefan William malah asyik rayakan ultah pacarnya.

Sebelumnya, Celine Evangelista akui Stefan William lepas tangan menafkahi anaknya.

Kabar terbaru Celine Evangelista yang jadi tulang punggung menafkahi anak, kini Stefan William malah sibuk rayakan ultah pacar bulenya di Singapura.

Baru-baru ini, Stefan diketahui mengunggah postingan bersama dengan kekasihnya bernama Ria Andrews.

Di unggahan itu, keduanya pun memang tampak mesra.

"Happy birthday to my burrito."

"Wish you all the best and always remember you have a good heart, ilysm," tulis Stefan William dikutip pada Kamis (14/04/2023).

Walau foto tersebut penuh kebahagiaan, tak begitu dengan pendapat netizen.

