Curi Getah Karet, Remaja 17 Tahun Asal Way Kanan Lampung Diringkus Polisi

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Petugas Tekab 308 Presisi Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan Polda Lampung meringkus ABH (anak yang berhadap dengan hukum) yang diduga melakukan tindak pidana curat pemberatan) lum getah karet di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Minggu (16/04/2023).

ABH itu berinisial AN (17) berdomisili di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu Iptu Tosira menjelaskan pada Selasa 4 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, telah terjadi peristiwa pencurian dengan pemberatan.

Kejadian tersebut diketahui saksi inisial S (selaku tukang sadap) ketika ia hendak mengambil lum getah karet yang sudah disadap, ternyata sudah hilang dari mangkoknya.

Diduga Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil getah karet yang sudah beku (lum) di lahan milik korban Dodi Irawan (35), warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu.

Karena kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa lum getah karet dengan berat kurang lebih 420 kg. atau senilai sekitar Rp 3.570.000.

Baca juga: Dua Pencuri Getah Karet di Kebun Milik PTPN Digelandang ke Polsek Blambangan Umpu Polda Lampung

Baca juga: Mengendap-Endap Curi Getah Karet, Dua Pria di Way Kanan Dibekuk Jajaran Polda Lampung

Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu guna dilakukan proses lebih lanjut.

Pasca laporan pada Selasa 4 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB petugas unit reskrim Polsek Pakuan Ratu mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku curat.

Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap ABH berikut mengamankan barang bukti 420 Kg lum.

Atas perbuatannya yang bersangkutan jika terbukti dapat diancam pasal 363 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )