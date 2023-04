Promo Buy One Get One Minuman Dugan Kekinian di Telemung Indonesia

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Telemung Indonesia Cabang Way Halim hadirkan promo buy one get one selama Ramadan.

Owner Telemung Indonesia Wawan Kurniawan mengatakan, promo buy one get one bisa didapatkan dengan pembelian langsung di outlet Telemung Indonesia Cabang Wayhalim yang beralamat di Jalan Kimaja Nomor 81 Wayhalim.

Promo buy one get one tidak berlaku di Telemung Indonesia Cabang Labuhan Ratu.

Di promo buy one get one ini konsumen bebas membeli minuman apa saja seharga minimal Rp 10 ribu.

Lalu konsumen akan mendapatkan gratis es dugan tradisional large atau es dugan nusantara large.

Syarat untuk mendapat promo buy one get one ini harus follow instagram @telemung.indonesia

Selain memberikan promo, Telemung Indonesia juga menghadirkan produk baru es krim Thailand, yakni es krim rasa buah durian, alpukat, dan buah naga yang diberi tambahan jeli dan kacang, yang disajikan diatas batok kelapa.

"Harga es krim Thailand ini Rp 25 ribu," kata Wawan, Sabtu 15 April 2023

Namun es krim ini hanya ada di Event Sekelik Lampung Fest Transmart Lampung tanggal 23 Mei-11 April 2023.

Telemung Indonesia adalah outlet yang menjual minuman dugan kekinian

Itu sebabnya tagline dari Telemung Indonesia adalah cara baru minum dugan.

Minuman yang dijual di antaranya ada yakult coco regular yakni dugan di campur yakult

Orange coco large yakni dugan dicampur jeruk

Avocado coco large yakni dugan dicampur alpukat.