Remaja 17 Tahun Diringkus Polsek Pakuan Ratu Polda Lampung Lantaran Curi Getah Karet Beku

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Seorang remaja berinisial AN berusia 17 tahun harus berurusan dengan jajaran Polda Lampung lantaran mencuri getah karet.

AN diringkus Tekab 308 Presisi Polsek Pakuan Ratu, Polres Way Kanan, Polda Lampung karena mencuri lum getah karet di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan.

"AN melakukan pencurian pada Selasa (4/4/2023) sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan," ungkap Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu Iptu Tosira, Minggu (16/4/2023).

Pelaku diketahui merupakan warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan.

Aksi pencurian diketahui oleh tukang sadap berinisial S. Dimana saat hendak mengambil getah karet lum (beku) yang sudah disadap, ternyata sudah hilang dari cup atau mangkoknya.

Akibatnya pemiliknya bernama Dodi Irawan (35), warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu merugi sekitar 420 kg atau setara dengan uang Rp 3.570.000.

"Korbannya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu guna dilakukan proses lebih lanjut," jelas dia.

Dari tangan pelaku didapatkan barang bukti 420 Kg lum getah karet.

Atas perbuatannya pelaku terancam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. "Ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun," tandasnya.

( Tribunlampung.co.id)