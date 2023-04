Baznas Way Kanan Terima Zakat Fitrah Personel Jajaran Polda Lampung Senilai Rp 15,9 Jutaan

Penyerahan zakat fitrah dari personel Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Baznas Way Kanan menerima zakat fitrah dari 480 personel jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung senilain Rp 15,9 jutaan.

"Sebanyak 480 personel menunaikan zakat fitrahnya dan terkumpul Rp 15.892.500," kata Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachensa.

Zakat Fitrah Polres Way Kanan ini diterima langsung Ketua Baznas Ustad Abud Nursyihab untuk selanjutnya diteruskan ke syang memenuhi kriteria menerima zakat fitrah.

Pembayaran zakat fitrah itu ini diharapkan memberikan manfaat bagi penerimanya.

"Suatu kewajiban yang harus dikeluarkan dalam bulan suci Ramadan sebelum melaksanakan Lebaran Idul Fitri," kata dia.

Demikian juga untuk zakat harta atau zakat maal diharapkan dapat membersihkan harta yang dimiliki.

Ketua Baznas Kabupaten Way Kanan Ustad Abud Nursyihab menyampaikan terimakasih atas zakat fitrah yang diterima dari personel Polres Way Kanan.

"Mudah -mudahan harta yang telah dikeluarkan ataupun zakat fitrah yang telah disampaikan kepada badan amil zakat nasional akan sedikit memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin muslimat khususnya fakir miskin yang akan disantuni atau diberikan nantinya," kata dia.

"Harapan kami kepada bapak Kapolres dan kepada seluruh jajaran yang ada di Polres Way Kanan mudah-mudahan dengan berzakat ini Insyaallah semua rangkaian amal ibadah puasa, salat tarawi akan senantiasa diterima di sisi Allah," sambung dia.

Kegiatan penyerahan zakat fitrah maupun zakat maal ini berlangsung di ruang kerja Kapolres Way Kanan yang dihadiri juga oleh Kasat Binmas AKP Burhannuddin, dan PS Kasikeu Bripka Dwi Hadiyanto.

(Tribunlampung.co.id)