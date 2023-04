Polsek Blambangan Umpu Polda Lasmpung Ringkus Pemakai dan Pengedar Sabu di Bumi Ratu

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Unitreskrim Polsek Blambangan Umpu bersama Satresnarkoba Polres Way Kanan, Polda Lampung meringkus pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan sabu di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan.

"Tersangka berinisial AD (39) berdomisili di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk dan EG (24) berdomisili di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk," jelas Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatnarkoba AKP Sigit Barazili, Selasa (18/4/2023).

Sigit mengungkapkan, Jumat (14/4/2023) sekira pukul 20.30 WIB, Unitreskrim Polsek Blambangan Umpu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap dan atau penyalahgunaan sabu di Kampung Bumi Ratu.

Menindaklanjuti informasi tersebut petugas gabungan Unitreskrim Polsek Blambangan Umpu bersama Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

"Hasilnya petugas mengamankan AD yang diduga melakukan penyalahgunaan sabu dengan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) dari botol air mineral," bebernya.

Pukul 23.30 WIB setelah dilakukan pengembangan oleh petugas, berhasil diamankan EG di Jalinsum Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk.

"Dari EG disita plastik bening berisi sabu yang disimpan dalam casing HP Android warna hitam milik pelaku EG.

Petugas juga mengamankan sebilah senjata tajam jenis pisau jenis badik pada sebelah pinggang sebelah kiri EG.

Selanjutnya yang bersangkutan beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut.

Keduanya terancam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

(Tribunlampung.co.id)