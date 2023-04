Rekomendasi Drama Korea Terbaru Cho Yi Hyun, Diincar Main di Drakor Sending Me to You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea yang dibintangi aktris drakor Cho Yi Hyun.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Cho Yi Hyun, penggemar dapat mengetahui rekam jejaknya selama berkarya sebagai aktris.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Cho Yi Hyun memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Cho Yi Hyun diincar untuk menghibur penggemarnya melalui drakor romantis Sending Me to You.

Dalam drama tersebut, dia mendapatkan tawaran peran sebagai pemeran utama bersama Rowoon SF9.

Drakor Sending Me to You merupakan dama sejarah yang memperlihatkan cerita dari janda muda Jung Soon Deok dan duda muda Shim Jung Woo yang bekerja sama untuk menikahkan para wanita perwakilan kerajaan pada masa dinasti Joseon.

Serial ini akan diproduksi oleh FNC Story.

Adapun drama Sending Me to You bakal menjadi proyek kolaborasi sutradara Hwang Seung Gi (Radio Romance) dan penulis Ha Soo Jin (Sell Your Haunted House.

Rencananya, drama ini dijadwalkan tayang di KBS2.

Tetapi tanggal perilisannya belum diumumkan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini drakor terbaru Cho Yi Hyun.

1. All of Us Are Dead Season 2 (2024).

2. Vampire Chef (2023).

3. All of Us Are Dead (2022).