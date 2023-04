Sinopsis Drama Korea Terbaru The Battle of Marriage, Dibintangi Cho Yi Hyun

Ilustrasi poster drakor. Sinopsis drama Korea terbaru The Battle of Marriage.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip sinopsis drama Korea terbaru The Battle of Marriage yang dibintangi aktris cantik Cho Yi Hyun.

Dengan adanya sinopsis drama Korea terbaru The Battle of Marriage yang dibintangi Cho Yi Hyun, penggemar dapat mengetahui gambaran drakor yang akan disajikan.

Terlebih melalui sinopsis drama Korea terbaru The Battle of Marriage ini pula penggemar bisa mengetahui aktor dan aktris yang membintangi drakornya.

Drakor The Battle of Marriage diketahui juga akan dibintangi aktor Rowoon SF9.

Di tahun ini, Cho Yi Hyun akan membintangi tiga drama yaitu All Of Us Are Dead, Summer Vacation dan The Battle of Marriage.

Drama The Battle of Marriage ini belum diketahui secara pasti jadwal tayangnya.

Tetapi drakor bergenre komedi romantis ini akan tayang dengan jumlah 16 episode di kanal KBS2.

Selain itu, drama ini disutradarai langsung oleh Hwang Seung Gi.

Untuk penulis naskah drakor milik Cho Yi Hyun ini ditulis oleh Ha Soo Jin.

Lantas seperti apa sinopsis drakor The Battle of Marriage?

Romansa komedi berlatarkan dinasti Joseon.

Ini bercerita tentang pertemuan antara janda muda Jung Soon Deok dan duda muda Shim Jung Woo.

Bernasib sama, keduanya akan bersama-sama berjuang menikahkan empat gadis muda yang mewakili Joseon.

Shim Jung Woo dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tampan. Karena pesonanya itu, dia berhasil memikat hati putri raja dan akhirnya menjadi menantu raja.

