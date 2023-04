Sinopsis Drama Korea Terbaru The Love Story of Chunhwa, Go Ah Sung Diincar Jadi Pemain

Ilustrasi Go Ah Sung. Sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa, drakor yang dibintangi Go Ah Sung.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa, pencinta drakor bisa mengetahui gambaran besar dari cerita yang diangkat.

Selain itu, deretan pemainnya juga bisa terungkap dari sinopsis drama Korea terbaru untuk drakor The Love Story of Chunhwa.

Drakor The Love Story of Chunhwa merupakan salah satu serial bergenre sejarah.

Tayangan ini diproduksi oleh rumah produksi Beyond J, yang sebelumnya sudah pernah menggarap drakor populer seperti Nevertheless, The Killer's Shopping List, Recipe for Farewell, dan Somebody.

Adapun Go Ah Sung diincar menjadi pemain utama di dalam serial tersebut.

Hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh KeyEast selaku agensinya.

Akan tetapi, Go masih belum memutuskan perihal tawaran tersebut.

Terlepas dari peran Go Ah Sung yang masih belum pasti, seperti apa sinopsis The Love Story of Chunhwa?

Serial ini akan mengangkat kisah putri kerajaan yang memilih untuk mencari suami daripada memilih kandidat dari ayahnya.

Selain itu, drakor The Love Story of Chunhwa juga akan memperlihatkan cerita tentang pencarian orang yang menggambar sang putri sebagai chunhwa (beradegan dewasa).

Jika menerima tawaran untuk membintangi serial tersebut, ini akan menjadi drakor pertama Go Ah Sung yang memiliki rating 19+ sejak debut menjadi aktris pada 2005 silam.

Lalu seperti apa kisah selanjutnya?

Mampukah sang putri menemukan calon suami dan orang yang menggambar hal tidak senonoh tentang dirinya?

Temukan jawabannya di drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa yang akan tayang di TVING.

Namun detail perilisannya masih belum diumumkan.

