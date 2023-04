Kapolres Way Kanan Polda Lampung Tinjau Pos Pam Lebaran 1444 H di Way Tuba

Polres Way Kanan Polda Lampung melakukan monitoring kesiapan Posko pengamanan lebaran 1444 H di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera Kampung Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Rabu (19/04/2023).

Polres Way Kanan Polda Lampung melakukan monitoring kesiapan Posko pengamanan lebaran 1444 H di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera Kampung Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Rabu (19/04/2023).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna dengan dihadiri Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, Kabagops Kompol Suharjono Pejabat Utama Polres Way Kanan, Kapospam Simpang Perikanan Way Tuba dan personel Pospam yang terdiri dari Polri, TNI, Senkom, Pol PP dan Unsur kesehatan

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengatakan monitoring ini dilakukan untuk melihat kesiapan petugas pos pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2023 dalam menghadapi kedatangan pemudik.

Dalam kunjungannya Kapolres juga melakukan pengecekan sarana prasarana Pospam Simpang perikanan Way Tuba sebagai pos pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1444 H selama Operasi Ketupat Krakatau 2023 Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan menekankan kepada petugas Pospam Simpang Perikanan Way Tuba untuk melaksanakan tugas dengan baik, memberikan pengamanan dan pelayanan kepada pemudik sehingga pelaksanaan mudik berlangsung aman dan lancar, lanjutnya.

"Kepada personel yang bertugas untuk selalu waspada dan melaksanakan tugas secara buddy sistem guna mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas yang dapat merugikan masyarakat maupun personel Polri itu sendiri,” ungkap Teddy.

Dalam kesempatan itu, Teddy menyampaikan ucapan terima kasih kepada Instansi terkait ( Pol PP, Kesehatan dan Senkom ) yang telah bersinergi turut membantu Polri dalam pengamanan Idul Fitri 1444 H tahun 2023 mudik aman dan berkesan. (*)

