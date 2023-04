Polresta Bandar Lampung Amankan Ratusan Gram Narkoba dan Ekstasi Selama Operasi Antik Krakatau 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jajaran Polresta Bandar Lampung mengamankan 362,6 gram narkoba dari 44 tersangka selama Operasi Antik Tahun 2023 mulai dari tanggal 3 April hingga 16 April 2023.

Adapun ricinan barang bukti narkoba yang diamankan yakni ganja seberat 29,69 gram dan sabu-sabu seberat 230,06 gram.

Selain itu, polisi juga turut mengamankan barang bukti pil ekstasi sebanyak 102 butir.

Kasatnarkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, kegiatan Operasi Antik sendiri bertujuan mengungkap dan menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

Hal itu dilakukan guna menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat.

"Dalam Operasi Antik, setidaknya ada 32 kasus laporan polisi dengan 5 Target operasi (TO) telah terungkap dan 27 non target operasi (Non TO)," ujar Kompol Gigih dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolresta Bandar Lampung, Rabu (19/4/2023).

Adapun kelima lokasi target operasi itu yaknj di wilayah hukum Tanjung Karang Barat (TKB), Tanjung Karang Timur (TKT), Teluk Betung Selatan (TBS), Panjang, dan Teluk Betung Timur (TBT).

"Dari 32 kasus tersebut, kami mengamankan 44 tersangka," kata Gigih

"Para tersangka itu terdiri dari 40 orang laki-laki dan 4 orang perempuan," jelasnya

Lanjut Gigih, adapun rincian 44 tersangka dengan 32 kasus narkoba, untuk Polresta dan jajaran yakni, Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung (14 Kasus) dan 19 orang tersangka.

Kemudian Polsek Teluk Betung Utara (TBU) dengan 2 Kasus dan 3 tersangka; Polsek Teluk Betung Timur (TBT) dengan 3 Kasus dan 3 tersangka.

Lalu Polsek Teluk Betung Selatan (TBS) dengan 2 kasus dan 2 tersangka; dan Polsek Tanjung Karang Timur (TKT) dengan 1 kasus dan 1 tersangka.

Selanjutnya, Polsek Panjang dengan 2 kasus dan 3 tersangka; Polsek TKB dengan 2 kasus dan 2 tersangka; dan Polsek Kedaton dengan 3 kasus dan 4 tersangka.

"Selain itu, Polsek Sukarame dengan 3 kasus dan 4 tersangka; Polsek Kemiling dengan 1 kasus dan 1 tersangka; dan Polsek Tanjung Senang dengan 1 kasus dengan 5 tersangka," ungkap Gigih.

