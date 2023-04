Polresta Bandar Lampung Tangkap 44 Tersangka Narkoba Selama Operasi Antik Krakatau 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung mengungkap 32 kasus narkoba selama Operasi Antik Krakatau 2023.

Daria 32 kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 44 orang tersangka.

Hal itu diungkapkan Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto saat konferensi pers yang digelar di halaman Mapolresta Bandar Lampung, Rabu (19/04/2023).

Menurut Gigih, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil Operasi Antik Krakatau 2023 yang dilaksanakan selama 14 Hari dari tanggal 3 April sampai dengan 16 April 2023.

"Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Antik, Polresta Bandar Lampung bersama polsek Jajaran berhasil mengungkap 32 kasus dengan menangkap 44 orang tersangka," ujar Kompol Gigih

"Untuk jumlah dalam ungkapan kasus narkotika totalnya 32 kasus, itu masuk dalam TO (target operasi) sebanyak 5 kasus dan non TO 27 kasus," tambahnya.

Dalam Operasi Antik kali ini juga lanjut Gigih, Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap TO orang sebanyak 5 TO dan TO tempat sebanyak 5 TO.

Lebih lanjut Gigih mengatakan, dari pengungkapan kasus selama Operasi Antik Krakatau 2023, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti narkoba mulai ganja, sabu, hingga ekstasi.

"Barang bukti yang kita amankan yaknj Ganja seberat 29,69 Gram, Sabu sabu seberat 230,06 Gram dan Pil Extacy sebanyak 102 Butir," ujar Gigih.



Gigih pun mengatakan, bahwa selama operasi antik tersebut, pihaknya juga turut meringkus dua orang bandar narkoba yang beraksi di wilayah hukum Bandar Lampung.

"Jadi di sini untuk bandar ada dua orang, yang kita kenakan Pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 dengan ancaman maksimal hukuman mati," ujar Kompol Gigih

"Sedangkan pengedar ada 17 orang tersangka dan kurir satu orang," ungkap Kompol Gigih.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )