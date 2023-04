Sinopsis Drama Korea Terbaru Delightfully Deceitful, Dibintangi Chun Woo Hee

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi Chun Woo Hee, berikut sinopsis drama Korea terbaru Delightfully Deceitful.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Delightfully Deceitful, penyuka drakor bisa mengetahui gambaran besar dari plot cerita yang diangkat.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Delightfully Deceitful juga bisa mengungkapkan deretan pemainnya.

Delightfully Deceitful merupakan drakor karya sutradara Lee Soo Hyun, yang pernah memproduksi drakor Shooting Stars dan Find Me in Your Memory.

Sementara untuk pemainnya, ada Chun Woo Hee, Kim Dong Wook, Yoon Park, dan lainnya.

Lalu seperti apa sinopsis Delightfully Deceitful?

Drama ini akan mengajak penontonnya untuk menyaksikan kisah penipu yang tidak memiliki empati dan seorang pengacara yang terlalu berempati.

Untuk melawan kejahatan, dua orang yang beda kepribadian tersebut bekerja sama untuk membentuk aliansi yang tidak terduga dalam aksi balas dendam mereka.

Dalam drakor tersebut, Chun Woo Hee akan memainkan peran sebagai Lee Ro Um.

Lee diceritakan sebagai seorang penipu jenius tanpa empati yang menghasilkan banyak uang dengan seribu wajah dan ucapannya yang manis dan penuh tipu daya.

Sementara Kim Dong Wook bakal berperan sebagai Han Moo Young.

Han digambarkan sebagai seorang seorang pengacara tampan yang perlu menerima perawatan kejiwaan karena empati yang berlebihan, yang jika tidak dapat membuatnya sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Lalu seperti apa kisah selanjutnya?

Mampu kedua orang tersebut menjadi tim yang kompak dan hebat?

Berhasilkah mereka melakukan aksi balas dendam?

Kejahatan apa pula yang berusaha mereka lawan?

Temukan jawabannya di drakor terbaru Delightfully Deceitful yang rencananya tayang mulai dari 29 Mei di tvN.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)