Ari Wibowo Akui Sudah Tak Sayang Inge Anugrah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Ari Wibowo secara terang-terangan mengaku tidak punya rasa sayang lagi pada Inge Anugrah.

Aktor Ari Wibowo merasa bahwa rumah tangganya dengan Inge Anugrah harus segera diakhiri lantaran sudah tidak saling sayang lagi.

Hal tersebut dikatakan Ari Wibowo dan Inge Anugrah dalam sebuah unggahan terbaru mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa Ari Wibowo memutuskan untuk menggugat cerai Inge Anugrah setelah 16 tahun bersama.

Gugatan cerai terhadap Inge Anugrah dilayangkan Ari Wibowo sejak 4 April 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sang aktor senior mengatakan bahwa kabar perceraian ini memang benar adanya dan telah diputuskan secara matang.

Ari Wibowo bahkan secara blak-blakan mengatakan bahwa ia sudah tak punya rasa sayang pada Inge, begitu juga sebaliknya.

Keduanya pun harus segera mengakhri hubungan ini agar anak-anak tak menjadi korban ketidakharmonisan mereka.

"This is for real, bukan drakor. Kami sudah dewasa, dan kami tetap sama⊃2; sayang anak, tapi di antara kami rasa sayangnya sudah tidak ada lagi," papar Ari.

"Kalau kami lanjutkan, justru yang kasian adalah anak-anak, krn keharmonisan juga sudah tidak terjalin, dan kami tidak bisa menjadi contoh suami-istri yg baik dan saling mencintai," tulis Ari Wibowo, dikutip dari Instagram-nya, Selasa (18/4/2023).

Meski begitu, keduanya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu setia mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk rumah tangganya.

Dalam postingan tersebut, Ari Wibowo memilih untuk menutup kolom komentarnya agar tak menimbulkan huru-hara publik.

"Maaf comment di disable dulu ya, krn kita ngga mau postingan ini malah dijadikan lahan gosip."

"Banyak followers yg mendoakan utk kekuatan dan kesabaran, kami ucapkan terima kasih atas dukungan doa dan atensinya,"