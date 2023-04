H-2 Lebaran Kebutuhan Pokok di Lampung Barat Naik Rp 1.000 Hingga Rp 5.000

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Lampung Barat menyebut harga beberapa kebutuhan pokok di Lampung Barat, Lampung saat ini mulai mengalami kenaikan menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Kepala Diskoperindag Pemkab Lampung Barat, Tri Umaryani, diwakili Kabid Perdagangan Heriyanto mengatakan, naiknya harga beberapa kebutuhan pokok di Lampung Barat ini berkisar pada harga Rp 1.000 hingga Rp 5.000.

“Dari hasil monev yang telah kami lakukan, ada beberapa kebutuhan pokok di Lampung Barat yang mulai merangkak naik Rp 1000 hingga Rp 5000,” ujar Heri saat dikonfirmasi, Kamis (20/4/2023)

Digadang-gadang terjadi kelonjakan harga jelang lebaran, sejumlah kebutuhan pokok di Lampung Barat malah mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan.

Masih ada beberapa kebutuhan pokok di Lampung Barat yang masih stabil bahkan mengalami penurunan harga.

Heri menjelaskan, beberapa harga komoditi yang naik seperti beras premium yang sebelumnya Rp 11.500 per kg kini menjadi Rp 12 ribu.

Kemudian beras medium yang sebelumnya berada di harga Rp 10.500 per kg menjadi Rp 11.250.

“Selanjutnya untuk beberapa jenis cabai, terpantau ada kenaikan harga pada jenis cabai merah besar dari harga Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu,” jelas Heri.

“Kemudian untuk cabe rawit merah, saat ini harganya juga lumayan naik dari Rp 45 ribu menjadi Rp 50 ribu per kg,” terusnya.

Untuk cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp 25 ribu menjadi Rp 29 ribu per kg, sedangkan cabai keriting masih di harga normal yakni Rp 35 ribu per kg.

Selain itu, untuk jenis kebutuhan pokok lainnya yakni seperti bawang merah masih di kisaran harga Rp 35 ribu per kg.

Bawang bombai Rp 30 ribu per kg, bawang putih kating Rp 35 ribu per kg, dan bawang putih honan Rp 30 ribu per kg.

Untuk bahan daging, Heri mengungkapkan, saat ini ada beberapa bahan yang mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan.

Bahkan masih ada bahan-bahan daging yang masih berada di harga yang terbilang normal atau stabil.