Kondisi Penyanyi Isyana Sarasvati yang Idap Penyakit Lupus

Kondisi Penyanyi Isyana Sarasvati yang dikabarkan didiagnosis SLE (Systemic Lupus Erytematosus) atau lupus.

Saat ini, penyanyi Isyana Sarasvati sedang menjalani perawatan di rumah sakt.

Kabar Isyana Sarasvati didiagnosis lupus diungkap sang penyanyi di akun Instagram pribadinya. @isyanasarasvati.

Berikut penjelasan Isyana Sarasvati dalam postingannya di akun Instagram.

1. Jawaban soal sering ke rumah sakit

Isyana mengatakan banyak yang menanyakan alasan dia bolak-balik ke rumah sakit.

“Story time!! Mungkin byk yg bertanya2 aku kenapa, kaya bolak balik RS mulu beberapa waktu ke belakang,” tulis Isyana dikutip Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

“Intinya akhir taun lalu aku terdiagnosis autoimun, salah satunya SLE. Nah skrg Ig flare. Begitu. Hehe,” tambah Isyana.

Sebagai informasi, SLE atau lupus adalah penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Penyakit ini memengaruhi sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, dan paru-paru.

2. Dirawat di rumah sakit

Isyana mengunggah fotonya sedang dirawat di rumah sakit.

Foto itu Isyana menggunakan infus di tangan kirinya.

Dia juga tampak tersenyum. Isyana memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja.

“Sudah ditangani dengan sangat baik di sini, feeling so so much better nowww. Semangaat! Yang belum paham autoimun SLE apa boleh ceki2 di internet aja yes,” tutur Isyana.

3. Kesehatan itu mahal

Istri Rayhan Maditra ini menyampaikan pesan bahwa setiap orang harus menjaga kesehatan.

“TAPI SATU SIH DARI AKU. SEHAT ITU MUAA MUAA MUAAHAAAL GUYS! Please sayang sayang badan kalian,” kata Isyana.

“Kalau emang sudah kecapean jangan diforsir, istirahat sejenak. Tidak apa-apa. Semangat buat kita semua, terima kasih doa-doa baiknya! Daaan pastinya minal minul ya guys sekalian, love you,” tutup Isyana.

