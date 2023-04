Sinopsis Drama Korea Terbaru A Prefabricated Family, Dibintangi Hwang In Yeop

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru A Fabricated Family (2023) yang dibintangi oleh Hwang In Yeop.

Banyak penggemar yang mencari sinopsis drama Korea terbaru A Prefabricated Family untuk mengetahui gambaran cerita yang diangkat.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru A Prefabricated Family, drakor ini punya genre thriller.

Tahun lalu, aktor Hwang In Yeop membintangi drakor Why Her (2022).

Ia juga terkenal membintangi drakor hit True Beauty menjadi lawan main Cha Eun Woo.

Di tahun ini, Hwang In Yeop akan kembali membintangi drakor terbaru berjudul A Prefabricated Family.

Pria kelahiran 19 Januari 1991 itu akan disandingkan dengan aktris cantik Jung Chae Yeon.

Sebelumnya, Jung Chae Yeon juga membintangi drama The Golden Spoon (2021).

Rencananya drama A Prefabricated Family akan mulai syuting pertengahan 2023 mendatang.

Perlu diketahui, drakor bergenre kehidupan tersebut merupakan adaptasi dari drama Cina berjudul Go Ahead.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea A Fabricated Family terbaru?

Berdasarkan drama China populer 'Go Ahead' bercerita tentang tiga pria yang menghabiskan masa remajanya bersama.

Merek bergantung satu sama lain sambil membawa bekas luka yang mereka terima dari orang tua mereka.

Ini adalah karya yang menceritakan kisah cinta keluarga, cinta romantis, dan persahabatan di antara mereka yang telah dipersatukan kembali setelah sepuluh tahun.