Sinopsis Drama Korea Terbaru Flowers Bloom Even in The Sand, Drakor Jang Dong Yoon

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Flowers Bloom Even in The Sand.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Flowers Bloom Even in The Sand, drakor dibintangi Jang Dong Yoon.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru Flowers Bloom Even in the Sand akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Flowers Bloom Even in the Sand penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Usai membintangi drama Korea Oasis (2023), kini aktor Jang Dong Yoon akan membintangi drama terbaru Flowers Bloom Even In the Sand.

Pada drama ini, Jang Dong Yoon akan beradu akting dengan aktris Lee Joo-Myoung.

Rencananya drama ini akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Drakor Flowers Bloom Even in the Sand merupakan drama bergenre komedi romantis.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Flowers Bloom Even in the Sand?

Kim Baek-Doo (Jang Dong-Yoon) berpartisipasi dalam olahraga gulat tradisional Korea ssireum dan merupakan anggota tim ssireum untuk Kantor Kabupaten Geosan.

Kim Baek-Doo lahir sebagai putra bungsu dari keluarga ssireum yang bergengsi.

Di masa lalunya, dia dikenal sebagai pegulat jenius seperti ssireum, tapi sekarang tidak lagi. Dia berpikir untuk pensiun dari olahraga.

Suatu hari, Kim Baek-Doo bertemu teman masa kecilnya Oh Yoo-Kyung (Lee Joo-Myoung) dan memiliki titik balik dalam kehidupan.

Oh Yoo-Kyung dan Kim Baek-Doo tumbuh bersama di Kabupaten Geosan.

Dia mulai bekerja sebagai pemimpin tim manajemen untuk tim ssireum, yang hampir bubar.

