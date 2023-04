Lebaran Tanpa Ammar Zoni, Irish Bella Tulis Pesan Menyentuh di Akun Instagram

Tribunlampung.co.id - Lebaran tanpa sang suami Ammar Zoni, Irish Bella tulis pesan menyentuh di akun Instagramnya.

Dilihat di akun Instagram, Irish Bella membagikan potretnya bersama keluarnya.

Irish Bella tampak mengenakan baju muslim berwarna hijau sage yang kembar dengan sang ibu, Susanti Arifin.

Dalam foto tersebut juga terlihat adik Irish Bella, yakni Sean Ivan De Beule serta dua anak Irish Bella, yaitu Air Rumi Akbar dan Amala Puti Sabai Akbar.

Namun, Ammar Zoni terlihat tak merayakan Idul Fitri bersama Irish Bella dan keluarga lantaran terjerat kasus narkoba beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ariel NOAH Mudik Naik Motor Bebek Seharga Rp 80 Juta

Melalui keterangan postingan, Irish Bella mengaku Ramadan tahun ini terasa berbeda dan spesial.

Irish Bella menyampaikan, dirinya tak pernah merasa emosi seperti ini sebelumnya.

"This Ramadan is different, this one is special.

Never have I felt such emotions before," tulis Irish.

(Ramadan kali ini berbeda, kali ini spesial).

(Belum pernah aku merasakan emosi seperti itu sebelumnya).

Tak hanya merasa emosi, Irish Bella juga merasa berbagai perasaan lain yang campur aduk, seolah menggambarkan perasaannya saat menerima ujian Ammar Zoni yang kembali terjerat narkoba.

"Anger, sadness, exhaustion, acceptance, tranquility and happiness," imbuhnya.

(Kemarahan, kesedihan, kelelahan, penerimaan, ketenangan dan kebahagiaan).