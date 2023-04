Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Chae Yeon, Ada Drakor A Prefabricated Family

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Chae Yeon.

Lewat deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jung Chae Yeon, pencinta drakor dapat mengetahui jejak rekamnya selama menjadi aktris.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jung Chae Yeon banyak dibintangi oleh artis ternama dan kisahnya juga menarik.

Terbaru, dia mendapatkan tawarana peran di drakor A Prefabricated Family (judul sementara).

Drakor tersebut mengadopsi dari drama China yang berjudul Go Ahead.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Do Kyu, Pemain Drakor Duty After School Part 2

Serial itu rencananya akan menampilkan kisah dari tiga pria dan wanita yang saling membutuhkan dan bergantung saat mereka remaja. Mereka berbagi luka yang sama dari orangtua.

Adapun skenario drama A Prefabricated Family bakal ditulis oleh Kim Si Young.

Di sana, Jung Chae Yeon diincar untuk menjadi salah satu pemeran utamanya bersama aktor Hwang In Youp.

Walaupun keduanya kompak mendapatkan tawaran peran di drakor terbaru, tetapi mereka masih belum memutuskan.

Selain itu, drakor A Prefabricated Family tersebut juga belum memiliki informasi detail perilisan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut drakor terbaru Jung Chae Yeon.

1. The Golden Spoon (2022)

2. The King's Affection (2021)

3. My First First Love 2 (2019)

4. My First First Love (2019)

5. Marry Me Now? (2018)

6. Into the World Again (2017)

7. Drinking Solo (2016)

Itulah deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jung Chae Yeon, salah satu aktris yang diincar unuk memainkan drakor A Prfefabricated Family. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)