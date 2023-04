9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Sojin Girl’s Day, Pemeran Drakor Delightfully Deceitful

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Sojin yang merupakan member grup Girl’s Day yang bisa ditonton para pencinta drakor.

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Sojin, Girl’s Day ini memiliki beragam genre, termasuk komedi romantis.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Sojin, Girl’s Day juga punya cerita yang menarik.

Aktris cantik Sojin yang sebelumnya membintangi drama Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022), kini ia akan berperan dalam drakor Delightfully Deceitful.

Drama ini rencananya akan tayang pada 29 Mei 2023 mendatang.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Chae Yeon, Ada Drakor A Prefabricated Family

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Do Kyu, Pemain Drakor Duty After School Part 2

Drakor yang juga menghadirkan Kim Dong Wook dan Chun Woo Hee ini merupakan drakor bergenre aksi.

Perlu diketahui, drama ini merupakan drama yang diproduseri Lee Soo-Hyun.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Han Woo-Joo.

Selain drakor tersebut, berikut rekomendasi drakor dibintangi Sojin Girl’s Day.

1. True to Love (2023).

2. Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022).

3. May It Please The Court (2022).

4. Alchemy of Souls (2022).

5. Shooting Stars (2022).