Kepergok Akan Mencuri, Polres Way Kanan Polda Lampung Bekuk Pelaku Percobaan Curat

Petugas Polsek Negeri Besar Polres Way Kanan Polda Lampung mengecek lokasi diduga tempat pelaku curat menggasak hp. Polisi membekuk pelaku dugaan tindak pidana percobaan curat (pencurian dengan pemberatan) di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Selasa(25/04/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Tekab 308 Presisi Polsek Negeri Besar Polres Way Kanan Polda Lampung membekuk pelaku dugaan tindak pidana percobaan curat (pencurian dengan pemberatan) di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Selasa(25/04/2023).

Tersangka berinisial JU (35) berdomisili di Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, melalui Kapolsek Negeri Besar Iptu Septri Haryanto menerangkan terjadinya curat pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB.

Peristiwa bermula saat korban Rusmin sedang tidur di kasur ruang tengah rumahnya, lalu terbangun mendengar ada suara barang terjatuh.

Kemudian korban mengecek sumber suara didapati yang terjatuh adalah kotak HP yang sebelumnya terletak didalam lemari.

Selanjutnya korban curiga lalu mengecek kearah depan keruangan tamu dan melihat pintu ruangan tamu dalam keadaan terbuka.

Tak hanya itu, korban juga melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi dibalik pintu depan rumah korban.

"Lalu korban memegang pundak diduga pelaku dan bertanya kamu orang mana sedang apa disini," kata Kapolres.

Setelah itu korban membawa diduga pelaku kedepan rumah dan menanyakan kembali setelah JU menjawab pertanyaan korban, kemudian datang bapak korban Warsono berkata untuk membawa terlapor ke poskamling.

Setelah sampai di poskamling korban menghubungi Ketua RT Jainul dan korban lalu kembali kerumah untuk mengecek apa saja barang yang hilang.

Atas kejadian tersebut korban selanjunya melaporkannya ke Polsek Negeri Besar untuk ditindak lanjuti.

Penangkapan diduga pelaku percobaan curat Handphone ini pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 05.40 WIB anggota Polsek Negeri Besar mendapat informasi bahwa warga masyarakat Kampung Bima Sakti telah mengamankan diduga pelaku percobaan curat diposkamling .

Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut petugas Polsek Negeri Besar langsung bergegas menuju kelokasi untuk mengamakan diduga pelaku,

Diduga pelaku dan barang bukti berupa 1 ( Satu ) kotak HP INFINIX SMART 6 warna Hijau selanjutnya dibawa ke Polsek Negeri besar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya yang bersangkutan jika terbukti dapat diancam dalam pasal 363 KUHP o pasal 53 KUHP dengan kurung maksimal empat tahun tujuh bulan penjara. (*)

