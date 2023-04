Rekam Suasana Arus Balik di Bakauheni, Alat Kerja Jurnalis Tribun Lampung Dirampas Bule Tak Dikenal

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Wahyu Iskandar, videografer Tribun Lampung mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat menjalankan kerja jurnalis di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Selasa (25/4/2023).

Wahyu Iskandar saat itu tengah mengambil video suasana kepadatan pemudik pada puncak arus balik Lebaran 2023 di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

Dalam kejadian itu, Wahyu merekam suasana pemudik di ruang tunggu dermaga dan akan masuk ke dalam kapal.

Tanpa sebab jelas, seorang pria warga negara asing (WNA) atau bule dengan spontan mendatangi Wahyu dan merampas telepon genggam miliknya yang saat itu ia pakai untuk merekam.

Bule yang tidak diketahui namanya itu marah dan tidak terima karena merasa sorot kamera itu datang kepadanya.

Sontak Wahyu Iskandar kaget atas apa yang dilakukan bule tersebut.

"Ya saya gak tau, kaget, tiba-tiba dia ngomong dengan bahasa Inggris. Karena kaget, saya langsung ngomong "Yes",' kata Wahyu Iskandar.

"Setelah itu, secara kasar handphone saya langsung diambil," lanjut Wahyu Iskandar.

Dari rekam video yang ada, bule yang sedang memakai kaus sport dari tim asal Brooklyn itu mendatangi Wahyu dan kemudian berkata "You taking picture of me? (Anda mengambil gambar saya)".

Setelah itu, barulah Wahyu Iskandar yang kaget dengan spontan menjawab "Yes?".

Usai mengambil telepon genggam Wahyu , bule itu lalu marah dengan kalimat agar Wahyu harus meminta izin darinya jika ingin mengambil gambar.

"You ask me (Anda harus izin saya)!" kata Wahyu mencoba meniru perkataan bule yang ia jumpai.

Dalam hal itu, Wahyu mengaku tidak spesifik hendak mengambil video bule itu.

Namun, karena kebetulan bule itu melintas di depan teleponnya, bule itu merasa bahwa Wahyu hanya merekam dirinya saja

"Ini kan ruang publik, lagipula saya nggak khusus mau rekam dia (bule), tapi merekam penumpang yang mau masuk kapal," kata Wahyu .

Beruntung, usai bule itu marah, ia mengembalikan ponsel yang merupakan alat kerja Wahyu Iskandar.

(Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer)