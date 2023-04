Rekomendasi Drama Korea Terbaru Shin Soo Hyun, Pemain The Story of Park's Marriage Contract

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Shin Soo Hyun yang bisa dinikmati para pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Shin Soo Hyun, para penggemar bisa mengetahui rekam jejaknya selama berkarier sebagai aktris drakor.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru Shin Soo Hyun juga memiliki cerita drakor yang menarik.

Setelah sukses membintangi fantasi Duty After School sebagai Cha So Yeon, kini Shin Soo Hyun akan membintangi drakor lain.

Dia dilaporkan akan hadir dalam drama Korea terbaru The Story of Park's Marriage Contract.

Kabar itu pun sudah dikonfirmasi oleh pihak agensinya, yakni Sublime Artist Agency.

Drakor The Story of Park's Marriage Contract bercerita tentang kisah pernikahan antara Nona Park (Lee Se Young) dan Kang Tae Ha (Bae In Hyuk).

Latar cerita serial drama ini pada pertengahan abad ke-19.

Pada hari pernikahannya, Nona Park harus kehilangan sang suami dan menjadi janda.

Ketika sedang meratapi kesedihannya, Park Yeon Woo terbangun dan tiba-tiba menemukan diri sudah berada di abad ke-21 dan menikahi Kang Tae Ha.

Di sisi lain, ia berusaha untuk kembali ke abad ke-19, yakni zaman Joseon.

Serial ini mengadaptasi webtoon berjudul sama karya Angelique dan Kim Neo U.

Adapun Shin Soo Hyun akan berperan sebagai Kim Ha Young.

Rencananya, drakor The Story of Park's Marriage Contract bakal tayang di paruh kedua 2023 dan terdiri dari 12 episode.