11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Song Ha Yoon yang Bintangi Drakor Oh! Young Sim

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru Song Ha Yoon yang membintangi drakor terbaru Oh! Young Sim.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Song Ha Yoon punya beragam genre termasuk genre romantis.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Song Ha Yoon juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemarnya.

Di tahun ini Song Ha Yoon akan membintangi drakor berjudul Oh! Young Sim.

Drama tersebut rencananya akan tayang pada 15 Mei 2023 mendatang.

Oh! Young Sim akan tayang dengan jumlah 10 episode di kanal ENA dan Genie TV.

Pada drama ini, Song Ha Yoon akan menjadi lawan main Lee Dong-Hae.

Ini akan menjadi drakor pertamanya di tahun ini.

Selain drakor terbaru Oh! Young Sim, berikut rekomendasi drakor dibintangi Song Ha Yoon.

1. Please Don't Date Him (2020).

2. Devilish Charm (2018).

3. Fight for My Way (2017).

4. My Daughter, Geum Sa-Wol (2015).

5. In Still Green Days (2015).