Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kwon So Hyun, Pemain Drakor My Perfect Stranger

Ilustrasi Kwon So Hyun. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Kwon So Hyun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kwon So Hyun.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kwon So Hyun, pencinta drakor terbaru bisa mengetahui jejak rekamnya selama menjadi aktris drakor Korea Selatan.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kwon So Hyun banyak memiliki cerita drakor yang menarik.

Terbaru, Kwon So Hyun dilaporkan bakal membintangi drakor persahabatan dan romantis My Perfect Stranger.

Di sana, dia akan menjadi Lee Eun Ha, siswa nakal empat dimensi di Friendship High School.

Kwon So Hyun bakal beradu akting dengan Kim Dong Wook, Jin Ki Joo, Seo Ji Hye, Lee Won Jung, Lee Ji Hyun, dan Lee Kyu Hoe.

Adapun, drama ini akan menjadi drama reuni Kwon So Hyun dengan Jin Ki Joo setelah empat tahun.

Mereka terakhir main bareng di drama The Secret Life of My Secretary.

Diketahui My Perfect Stranger bercerita tentang kisah Yoon Hae Joon dan Baek Yoo Young yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, tepatnya tahun 1987,

Walaupun memiliki tujuan yang berbeda, Yoon dan Baek perlahan akan menyadari bahwa tujuan mereka saling berhubungan.

Rencananya, My Perfect Stranger bakal rilis perdana pada 1 May mendatang di KBS, Viu, dan Wavve.

Sambil menunggu penayangan pertama, simak beberapa rekomendasi drakor yang dibintangi oleh Kwon So Hyun berikut ini.

1. The Killer's Shopping List (2022).

2. Love All Play (2022).

