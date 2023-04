Once Dinilai Tak Bedakan Kawan dan Bisnis, Hingga Ahmad Dhani Larang Nyanyikan Lagu Dewa 19

Ahmad Dhani ungkap Once Mekel tidak bedakan bisnis dan kawan hingga mematok bayaran saat manggung bersama Dewa 19.

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb Ahmad Dhani ungkap alasan melarang Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19.

Menurut Ahmad Dhani hal tersebut diadasari bayaran yang akan diterima Once Mekel saat manggung bareng Dewa 19.

Ahmad Dhani menjelaskan Once Mekel mematok bayaran yang sama ketika manggung bersama Dewa 19 dengan tampil solo.

Dhani jelaskan honor Once saat manggung bareng Dewa 19 saat ini hampir mencapai Rp 200 juta.

Menurut Ahmad Dhani, bayaran Once awalnya Rp 75 juta per kota, namun lama kelamaan naik hingga hampir Rp 200 juta per kota.

Pengakuan itu muncul ketika Dhani menceritakan awal Once memutuskan keluar dari Dewa 19 tahun 2010.

Meskipun sudah keluar dari Dewa 19, ternyata Once masih menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin selama tampil solo.

"Awalnya begini, oke lah 2010 Once keluar dari Dewa 19, kita tahu dia masih nyanyiin lagu Dewa 19 tanpa izin ke kami sebagai pengarang lagu, owner lagu-lagu Dewa 19," ujar Dhani dikutip dari YouTube Ahmad Dhani Dalam Berita.

"Kita awalnya diem-diem aja, ya udah enggak apa-apa," lanjutnya.

Selama itu Dewa 19 diam ketika lagu-lagunya dinyanyikan solo oleh Once untuk tujuan komersil.

Di sisi lain, Once justru tetap bersikap profesional menerapkan komersil untuk menentukan harga saat tampil bersama Dewa 19.

"Tapi ketika kita berbisnis ke hal-hal yang lain, konser bareng, dan lain-lain, ternyata dia tidak menganggap kita teman, enggak cincai," ujar Dhani.

"Kita kan tahu dulu harga dia Rp 75 juta per kota, tapi kok setiap main sama Dewa kok naik terus," ucap Dhani.

Disebutkan Dhani, honor Once terus naik dari yang awalnya masih di bawah Rp 100 juta hingga hampir Rp 200 juta. "Dari Rp 100 (juta), Rp 150 (juta), Rp 175 (juta).